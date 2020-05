Croce Rossa, screening sierologico a Ponte a Egola e Castelfranco di Sotto

Negli ambulatori della Croce Rossa Italiana del comitato di Ponte a Egola di San Miniato inizia lo screening sierologico covid 19 al personale volontario dei Comitati di Castelfranco di Sotto e Ponte a Egola.

Infermieri e medici saranno in via Savonarola 21 a Ponte a Egola per il progetto nato dalla collaborazione di Ministero della Salute, Istat e Croce Rossa Italiana e rivolto a un campione di 150mila persone residenti in 2mila comuni italiani, già selezionato e contattato dai centri regionali di Croce Rossa per fissare l’appuntamento.

L’indagine, da fare in forma anonima, serve allo studio della diffusione del contagio nel Paese, anche da comparare con altri stati europei.