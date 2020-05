Ambulatori e consultori, cambiano gli orari per il 1 giugno

Lunedì 1 giugno alcuni servizi socio sanitari della zona Empolese Valdarno Valdelsa subiranno alcune variazioni. Sono sospesi per l’intera giornata sia il servizio vaccinazioni nella sede del dipartimento di prevenzione in via dei Cappuccini a Empoli che nelle attività di riabilitazione ambulatoriale in tutte le sedi territoriali (Certaldo, Castelfiorentino, Empoli, Montespertoli, San Miniato, Fucecchio).

A partire dal giorno 3 giugno la ripresa delle normali attività. Restano attive, per l’intera giornata, le attività consultoriali ostetrico ginecologiche in tutti i presidi socio sanitari.

A Santa Croce sull’Arno dalle 7,30 alle 13,30 e a San Miniato dalle 7,30 alle 13,30. I prelievi ematici saranno eseguite solo le urgenze nelle sedi di Empoli, Castelfiorentino, San Miniato Basso e Fucecchio, mentre restano invariati i prelievi domiciliari già programmati.