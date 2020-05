Erano stati i residenti a lamentare la velocità troppo sostenuta con la quale le automobili percorrevano via di Gello, a Fornacette di Calcinaia. L’amministrazione, con loro, aveva allora concordato una nuova cartellonistica, una segnaletica stradale più evidente e l’installazione di un autovelox per impedire che i veicoli procedessero in quel tratto a velocità sostenuta.

Un impegno preso dall’amministrazione comunale che si è ora concretizzato, per la soddisfazione degli abitanti di via del Battaglione e via Togliatti. Il box è già stato installato e presto gli agenti della polizia locale potranno presidiarlo con il dispositivo che rileverà eventuali infrazioni.

Sul tratto di strada anche segnali luminosi e cartelli che indicano agli automobilisti di rallentare. Interventi pensati per offrire maggiore sicurezza agli abitanti del quartiere che saranno monitorati nel corso del tempo per misurare la loro efficacia.