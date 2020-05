Buoni spesa, Fucecchio stanzia altri 10mila euro

La giunta del comune di Fucecchio ha approvato lo stanziamento di altri 10.350 euro, provenienti da donazioni private, che saranno destinati ad altre 39 famiglie che nel mese di aprile avevano fatto domanda per i buoni spesa ma che erano rimaste escluse dal sostegno economico per mancanza di fondi.

Con questo ulteriore impegno, il Comune riesce ora a dare un importante sostegno economico a quanti avevano fatto richiesta e le cui domande erano state valutate positivamente dalla commissione della Società della Salute. Lo stanziamento va ad aggiungersi agli iniziali 131mila euro erogati dal Governo per i buoni spesa e ai 12mila euro arrivati da donazioni private tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, che erano stati destinati ad ulteriori 46 famiglie tra quelle che inizialmente erano rimaste escluse.

“Siamo felici di aver raggiunto l’obiettivo che ci eravamo preposti – spiega l’assessore alle politiche sociali Emiliano Lazzeretti – riuscendo ad aiutare tutte le 454 famiglie che dopo aver inoltrato domanda per i buoni spesa erano risultate in possesso dei requisiti. Le risorse stanziate dal Governo, purtroppo, non erano sufficienti per coprire tutte le domande idonee, ma grazie alle donazioni private, con la solidarietà dei nostri concittadini e delle aziende del territorio, abbiamo portato a termine il nostro impegno”.