Anche San Miniato festeggia la Repubblica: il programma

Festa della Repubblica, celebrazioni a San Miniato.

Per il 74esimo anniversario della vittoria del referendum il Comune ha organizzato una serie di appuntamenti nel rispetto del distanziamento interpersonale e delle norme sulla sicurezza attualmente previste.

Si parte a Ponte a Elsa alle 10 nell’area verde di via delle Camelie con un omaggio a Luciano Nacci, sindaco di San Miniato dal 1975 al 1985,. Alle 10,30 in via Nazionale l’omaggio a Bruno Falaschi, partigiano e sindaco di San Miniato nel 1951 e dal 1960 al 1964. La cerimonia è il collaborazione con il comitato che porta il suo nome.

Commemorazione dei caduti della seconda guerra mondiale, invece, a Molino d’Egola alle 11,30 con la deposizione di una corona d’alloro alla lapide in memoria delle vittime della guerra.