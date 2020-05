Manutenzioni di Acque Spa, lavori in programma a Pisa e Peccioli

Tanti lavori in programma anche questa settimana per le manutenzioni di Acque SpA.

Intervento importante a Pisa giovedì (4 giugno) dalle 9 alle 16, quando si renderà necessario interrompere l’erogazione a Montacchiello e Ospedaletto (la parte a est di Via Gronchi), e nelle vie Pontecorvo, Fagiana (nel tratto compreso tra le vie Marmiceto e Capiteta) e Emilia (nel tratto compreso tra le vie Gronchi e del Nugolaio). Contestualmente, si verificheranno cali di pressione a Coltano e nel tratto di via Emilia compreso tra le vie Gronchi e Guscellina.

Per limitare i disagi agli utenti, verrà allestito un servizio idrico sostitutivo tramite due autobotti: una collocata a Ospedaletto in via Meucci (nell’area parcheggio davanti al civico 1) e l’altra a Montacchiello in via Forti.

Il lavoro in oggetto rientra nell’ambito dell’intervento per la sostituzione di circa un chilometro della condotta idrica passante per via Capiteta, con l’obiettivo di migliorare il servizio per una parte consistente di utenze ed eliminare il rischio di perdite su un tratto di rete datato e soggetto nel recente passato a frequenti rotture. Il progetto comporta un investimento di 600mila euro e garantirà in futuro la drastica riduzione del numero di guasti nella zona di Ospedaletto.

Sempre giovedì intervento dalle 8,30 alle 15 a Peccioli nelle vie Bellincioni, Buozzi, Carducci, Cavour, da Vinci, De Gasperi, del Canalaccio, della Fila, di Greta, della Bianca, Fratelli Rosselli, Galilei, Garibaldi, Pisacane, privata Bindi, Risorgimento, Sabatini, VIII Marzo, XXVII Gennaio, Poggio d’Erina (nel tratto compreso tra via Don Minzoni e piazza del Carmine), nelle strade provinciali 41 (nel tratto compreso tra le vie Risorgimento e Cavour) e della Fila (zona sportiva e zona artigianale), e in strada comunale di Sant’Antonio.

Per limitare i disagi agli utenti verrà allestito un servizio idrico sostitutivo tramite due autobotti: una collocata nell’area parcheggio del Primo Viale, l’altra nell’area parcheggio posta all’incrocio tra le vie Bellincioni e Canalaccio.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse l’intervento verrà rinviato al giorno successivo con le stesse modalità. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.