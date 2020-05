Si sgombera un immobile, chiuso un tratto di via dell’Unità d’Italia

Lavori in corso domani (1 giugno) dalle 9 alle 12 per lavori di sgombero di un immobile a Santa Croce sull’Arno.

Per l’occasione verrà chiuso al transito veicolare il tratto di via dell’Unità d’Italia compreso tra le intersezioni con via provinciale Francesca Nord e via Pisacane. I veicoli provenienti o diretti da e per gli edifici lungo il tratto interdetto alla circolazione potranno accedere ed uscire solo da via Provinciale Francesca Nord.

Sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati limitatamente al tratto in corrispondenza del numero civico 5.

La cittadinanza è invitata ad osservare la segnaletica temporanea che regola la circolazione e le sosta.