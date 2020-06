In pensione il dottor Cellai cominciò la sua carriera all’ospedale di Cisanello

E’ in pensione dall’inizio di questo mese di giugno il dottor Ferdinando Cellai, direttore della struttura di anestesia e rianimazione di Lucca e direttore del dipartimento aziendale di emergenza urgenza, area critica e blocco operatorio.

Cellai, 65 anni, di Viareggio, dopo essersi laureato all’università di Pisa in medicina e chirurgia e specializzato sempre a Pisa in anestesia e rianimazione, ha cominciato la sua esperienza nel 1987 come assistente nella seconda Unità operativa di anestesia e rianimazione degli ospedali Santa Chiara e Cisanello.

Ha continuato a lavorare per alcuni anni nel reparto di rianimazione polivalente e neurorianimazione. Poi dal 1996 al 1999 ha ricoperto incarichi altamente professionali a livello organizzativo per terapia intensiva post-chirurgica e dei trapianti e per l’attività del Blocco operatorio cardiotoracico.

Dal 2002 è divenuto direttore della struttura complessa di anestesia e rianimazione del presidio ospedaliero della Valle del Serchio e poi dal 2007 anche del presidio ospedaliero di Lucca. Dal 2012 ha svolto poi il ruolo di direttore del dipartimento del Blocco operatorio e poi di quello di Emergenza urgenza. Nel 2014 è stato anche il responsabile della task force che si è occupata del trasferimento dei pazienti dal Campo di Marte al nuovo ospedale San Luca. Nel 2016, con la costituzione della grande Asl Toscana nord ovest, è stato nominato direttore del dipartimento aziendale di Emergenza urgenza, Area critica e Blocco operatorio, uno dei più compositi e complessi a livello aziendale, mentre nell’ambito dell’emergenza Coronavirus è stato designato direttamente dal presidente della Regione Enrico Rossi come coordinatore delle Terapie intensive di area vasta con il compito di coordinare le Rianimazioni e di verificare l’appropriatezza dei ricoveri.

La direzione aziendale ringrazia Cellai per l’impegno professionale profuso in tutti questi anni, con una “visione d’insieme” non comune, per cercare di omogeneizzare i linguaggi gestionali delle tre importanti aree che costituiscono il dipartimento che ha diretto. Durante la pandemia il suo lavoro come coordinatore delle terapie intensive di area vasta, insieme a quello degli altri professionisti interessati, ha tra l’altro permesso di raddoppiare i posti letto di Rianimazione negli ospedali dell’azienda Usl Toscana nord ovest e di garantire un ulteriore cospicuo numero di letti di Terapia intensiva grazie agli interventi effettuati in alcuni ex ospedali.