Pioveva in alcune aree della struttura e così si sono resi necessari i lavori di manutenzione per la scuola dell’infanzia di San Miniato Basso in via Candiano. Lavori di impermeabilizzazione e copertura dell’edificio per un valore di circa 30mila euro.

“C’erano delle infiltrazioni di acqua – ha detto Marzia Fattori, assessore ai lavori pubblici di San Miniato – in alcune zone della struttura. Le canale si riempivano e quindi l’acqua penetraa nel solaio. I lavori sono iniziati lunedì della scorsa settimana e contiamo di finirli nell’arco di una settimana”.

Hanno ripreso a pieno regime i lavori pubblici nel comune di San Miniato dopo il lockdown. Dopo la sostituzione dei giunti sul ponte blu e il ciclo di asfaltature, un occhio di riguardo è rivolto alle scuole, dove, si auspica, torneranno i ragazzi a settembre. E se particolare attenzione è rivolta all’organizzazione degli spazi e della didattica per il mantenimento delle distanze sociali, non viene trascurata, come in questo caso, la manutenzione ordinaria e strutturale degli edifici.