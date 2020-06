Nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla Toscana, tanto che la sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo codificato come arancione di media intensità per temprali forti che potrebbero avere un ripercussione sull’assetto idrogeologico e sul reticolo idraulico minore. L’allerta scatta dalle 8 di oggi giovendì 4 giugno fino alle 4 di domani venerdì.

Le aree interessate sono quelle centro settentrionali della regione. Per la giornata di oggi, giovedì, è previsto peggioramento con piogge sparse, più frequenti sulle zone settentrionali. Un ulteriore deciso peggioramento è atteso fra il tardo pomeriggio e la sera con temporali anche di forte intensità, in trasferimento dalle zone di nord-ovest al resto della regione in serata-nottata, accompagnati da forti colpi di vento e grandinate. Per il resto della giornata di domani, venerdì, locali rovesci o temporali sulle zone interne e a ridosso dei rilievi, colpi di vento e grandinate occasionali. Sempre per oggi e durante la notte (fino alle 6 di domani, venerdì), vento forte meridionale su gran parte della regione.

A causare questo peggioramento del quadro meteorologico è un’area depressionaria in movimento sull’area centro settentrionale della penisola. Il passaggio del nucleo più freddo e instabile sulla Toscana è previsto dal tardo pomeriggio o sera di oggi giovedì 4 giugno.

Domani venerdì 5 giugno nel Valdarno Inferiore la giornata sarà ancora caratterizza da una marcata instabilità. Cielo nuvoloso con piogge fin dal mattino le condizioni meteo andranno via via migliorando poi in serata. Le temperature rimarranno tra 25 e 23 gradi.