Locali rinnovati e gestione diretta da parte dei volontari del circolo Arci. Sono queste le novità che il lockdown dovuto al Covid-19 ha portato al circolo Arci Pannocchia, in via della gioventù a Ponte a Egola, nel comune di San Miniato. È iniziata oggi, giovedì 4 giugno, la Fase 2 per il circolo che ha dato un tocco di modernità agli interni, a partire dal bancone.

Un mese di ritardo rispetto al tanto atteso 4 maggio più che giustificato a giudicare dai risultati. In un tempo in cui anche solo la riapertura per bar e ristoranti non era data per scontata il circolo Pannocchia ha deciso di investire e rilanciare.

Foto 3 di 4







Da oggi gli assidui frequentatori potranno tornare a sedersi nel loro circolo preferito, ma, s’intende, sempre nel rispetto delle distanze e delle norme anti-Covid. Rivestimento in pietra, luci colorate e fondo specchiato daranno il benvenuto agli avventori in uno spazio sicuramente più accogliente.