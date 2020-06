Sfalci e potature, da lunedì senza appuntamento la stazione ecologica della Catena

Da lunedì (8 giugno) chi dovrà conferire sfalci e potature all’isola ecologica de La Catena, lo potrà fare senza bisogno di prendere un appuntamento.

“Stiamo lentamente tornando alla normalità del servizio di conferimento per le utenze domestiche – spiegano il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l’assessore all’ambiente Marzia Fattori – Dopo la chiusura imposta dalla Regione a causa dell’emergenza sanitaria, quando abbiamo riaperto, per consentire il corretto conferimento, evitare assembramenti e garantire agli operatori di poter svolgere il proprio lavoro in sicurezza, abbiamo regolamentato l’accesso attraverso la prenotazione. Dopo le iniziali difficoltà, adesso possiamo parzialmente tornare a gestire l’afflusso senza necessità di prendere un appuntamento, ma sempre mantenendo le dovute cautele”.

Resta infatti l’obbligo di ingresso uno per volta, nel rispetto della distanza e indossando la mascherina. “Dall’1 luglio l’isola ecologica sarà di nuovo accessibile senza alcuna prenotazione anche per il conferimento degli altri materiali. Fino a tale data si andrà ad esaurimento con gli appuntamenti già presi – spiegano ancora gli amministratori – Si raccomanda ai cittadini il rispetto di queste regole: chi deve conferire sfalci fino alla fine del mese, non sfrutti l’occasione per portare anche altri materiali, questo sarà possibile solo dal 1 luglio quando l’attività dell’isola ecologica tornerà a pieno regime e senza prenotazione”.

Coloro che hanno già preso appuntamenti per conferimento di sfalci e potature potranno mantenerlo oppure disdirlo (0571.42692 – stazioneecologica@comune.san-miniato.pi.it), mentre tutti gli appuntamenti successivi all’1 luglio verranno automaticamente annullati.