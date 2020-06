Orentano, dopo 30 anni le suore tornano all’asilo

Avevano aperto l’asilo nel 1957 e ci erano rimaste fino agli anni ’90. Ieri (venerdì 5 giugno) la Madre generale delle suore Figlie di Nazareth suor Brigitte e suor Lorenza, già maestra della scuola Sant’Anna di Orentano, hanno fatto visita ai locali della scuola e dell’asilo nido Sant’Anna nonché al convento. La Madre ha annunciato che le suore, previa autorizzazione dell’autorità ecclesiastica, sono disponibili a tornare nel paese di Orentano per fare servizio presso la scuola e l’intera comunità.

Ad attendere le suore c’era il parroco don Sergio Occhipinti, rappresentanti della Fondazione Madonna del Soccorso, il sindaco di Castelfranco di Sotto, Gabriele Toti con l’assessore Ilaria Duranti e rappresentanti della comunità parrocchiale.

Le suore appartengono alla stessa congregazione – Figlie di Nazareth – che avevano aperto l’asilo nell’anno 1957 per poi lasciare la struttura negli anni ’90. Dopo pressante richiesta del parroco don Sergio Occhipinti e della fondazione Madonna del Soccorso che da settembre gestirà la scuola, la Madre generale ha deciso di assegnare una comunità di suore a Orentano già a partire dal prossimo mese di agosto. Una bella notizia che in questi tempi assume un significato particolare e decisamente in controtendenza: è infatti difficile che una comunità apra una nuova casa mentre assistiamo a costanti chiusure di case religiose nel territorio. La Madre generale delle suore, memore anche del buon rapporto da sempre dalla congregazione con gli orentanesi e l’ottima collaborazione pluriennale con la Fondazione, ha deciso – con grande coraggio – di riaprire la Casa e mandare suore maestre per la scuola.

Dopo l’accoglienza e gli interventi del parroco, del sindaco e di Andrea Gasperini, membro del Cda della Fondazione Madonna del soccorso, è iniziata la visita ai locali e l’incontro con alcune famiglie dei bambini iscritti alla scuola dell’infanzia e all’asilo nido. Si attende adesso il nulla osta del vescovo Andrea Migliavacca che, naturalmente, era già avvisato del sopralluogo e della richiesta. Una giornata di gioia e preghiera, ma per alcuni anche di ricordi: le suore, infatti, hanno educato generazioni e generazioni di orentanesi e sono rimaste nel cuore della popolazione.

A settembre le suore collaboreranno, previa autorizzazione, nella gestione dei due servizi educativi in grande rilancio e con un progetto educativo di alta qualità che prevede anche l’insegnamento della lingua inglese e francese, canto, musica, attività motoria ed esperienze di asilo nel bosco. Orentano somma così un duplice primato, e cioè sia il ritorno di una comunità religiosa nella parrocchia sia la presenza di due istituti religiosi per un totale di circa 12 suore presenti.