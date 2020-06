La vecchia insegna in alto, che mantiene un certo fascino, recita ancora “Macelleria”. Ma avvicinandosi, prima ancora di girare l’angolo, a giudicare dai profumi che emana quel pezzettino di centro storico di Montopoli in Valdarno, si capisce che una macelleria non è. Sono i fiori di Eleonora Latella e del suo negozio Arte e Fiori, che addobbano un lato di piazza della pieve, di fronte alla chiesa.

Sì, perché dopo 20 anni di attività nella frazione di Capanne, Eleonora ha deciso di compiere il grande passo, quello del trasferimento. E ha deciso di farlo subito dopo il lockdown, aprendo i primi giorni di maggio in centro a Montopoli.

Una scelta controcorrente, che richiede sicuramente una buona dose di coraggio, che però alla fiorista non manca. “È un’idea – ha detto Eleonora riferendosi al trasferimento – che maturo da anni. Il fondo commerciale lo avevo rilevato tre anni fa, lo avevo inaugurato come seconda unità per il negozio di Capanne ma poi è sempre rimasto chiuso. Durante la pandemia, stando a casa per due mesi a riflettere mi sono detta che era il momento giusto per trasferirsi”.

Certo le preoccupazioni non sono mancate: i pensieri andavano ai clienti di sempre e alla paura di perderli, ma anche alla vita complicata dei negozi nei centri storici che non sono di passaggio. Tutti questi dubbi sono stati spazzati via: “Ero timorosa – ha ammesso Latella – il paese piccolo, la posizione che non è di passaggio. In realtà ora che ci sto mi rendo conto che qui ci gira tanta gente. Quindi ho più visibilità qui che a Capanne. Poi, è vero che salire con la macchina può essere scomodo ma un buchetto si trova sempre. I miei clienti di Capanne mi hanno già seguito e i montopolesi mi hanno aperto le porte”.

Eleonora è martigiana di origine ma vive a Montopoli da 18 anni. Il trasferimento del negozio lo descrive come un “ritorno alle origini”, quelle origini che stanno all’interno di una dimensione locale, fatta di contatti umani e piccole cose che gratificano. Un ritorno all’artigianato, che conta di ottenere grazie al suo laboratorio, dove assembla le composizioni e cura minuziosamente tutti i dettagli del suo negozio.

Detto questo, il trasferimento per Eleonora non è che un punto di partenza. La commerciante, infatti, ha in mente un progetto più ampio che coinvolga tutto il paese “in un salto di qualità”. “Il mio mondo è quello dei mercatini e dell’artigianato – ha spiegato Latella – Qui ritrovo le mie origini e spero che Montopoli faccia quel salto in avanti che si merita. Vedo che il comune ci sta già lavorando, ci sono persone che hanno capito che il turismo è importante e sono positiva. Speriamo di fare come San Miniato”.

Poi, la proposta per la ripartenza: “Ben venga – ha detto – la concessione di suolo pubblico gratuito, ma quello che deve fare il Comune non è dare soldi a noi commercianti. I soldi li deve investire il comune stesso in pubblicità, con un sito fatto ad arte e con una comunicazione che sia efficace. Poi, attraverso la pubblicità, ci sarà un ritorno anche per noi”.