Fucecchio è Covid-free: non ci sono più contagiati

Da ieri (sabat0 6 giugno) Fucecchio è Covid-free: non ci sono più persone accertate come positive al Covid-19 tra i residenti. In una settimana si sono negativizzate le sei persone che ancora risultavano contagiate. La situazione, che nelle settimane scorse era in costante miglioramento, ha avuto un’impennata ulteriore negli ultimi giorni portando a zero il numero dei casi positivi e a 31 le guarigioni.

“E’ il risultato che tanto attendevamo – dichiara il sindaco Alessio Spinelli. La situazione stava migliorando settimana dopo settimana sia perché i cittadini risultati positivi in precedenza stavano meglio sia perché i nuovi contagi erano tutti in forma lieve. In pratica abbiamo vissuto un contagio in due fasi: la prima che è durata fino alla metà di aprile nel quale i contagi sono stati più frequenti (erano 28 le persone risultate positive al 19 aprile) e che con forme cliniche anche gravi, una seconda che dalla metà di aprile in poi si è manifestata con pochi contagi (solo 8 accertati dal 20 aprile a oggi) e con forme molto più lievi. Questo però non significa che il virus non circoli più.

Occorre rimanere prudenti, indossare le mascherine ed evitare gli assembramenti proprio per difendere questo importante risultato che abbiamo ottenuto. È grazie allo sforzo di tutti se oggi non ci sono più casi di persone positive al virus a Fucecchio. Adesso dobbiamo imparare a convivere con questo pericolo ma in un costante ritorno alla normalità, riprendendo le attività di sempre con la giusta attenzione. La situazione è ottima in tutta la zona: sono meno di 20 le persone attualmente positive sul territorio della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa (15 comuni con più di 240 mila abitanti). Questo vuol dire che le cose stanno procedendo bene, grazie al comportamento dei cittadini, al grande impegno del personale medico e sanitario e alle istituzioni, penso a Regione e Asl, che hanno attuato politiche efficaci”.