Palio dei Barchini: niente gara, la sfida sarà a colpi di quiz

Tre gare come nel palio “vero”, ma non in strada bensì in teatro. E la sfida sarà a colpi di quiz. Si usa dire “lontano dagli occhi, lontano dal cuore”. A Castelfranco di sotto, il cuore dei contradaioli è grande e non dimenticherebbe certo una manifestazione sentita come il palio del barchini, ma purtroppo il lungo e paziente lavoro di preparazione del Palio, cominciato il giorno dopo le gare del 2019, è stato vanificato dalla eccezionale situazione che si è creata dopo l’arrivo del Covid-19.

Per questo l’Associazione palio e i presidenti delle quattro contrade, hanno voluto organizzare per il 14 giugno alle 21, un evento straordinario. In diretta dal Teatro della Compagnia le quattro contrade si sfideranno in un gioco a quiz che ripercorrerà storia e momenti salienti dei 33 anni di vita del Palio. Tre gare a quiz, corrispondenti a mini-palio, palio rosa e palio metteranno a confronto le contrade sulla conoscenza di tecniche, regolamenti, storia e fatti salienti dei 33 anni. E ancora una volta vinceranno quelli che avranno condotto meglio la gara.

E quest’anno, la cittadinanza, anziché ritrovarsi lungo le strade del paese per assistere alla sfilata storica o in piazza Garibaldi per partecipare alle tre gare che infiammano le tifoserie dei contradaioli, potrà incontrarsi su Facebook per sentire rinnovati l’entusiasmo e il senso di appartenenza a questa comunità.

Sarà un omaggio a tutti quei castelfranchesi che in questi decenni hanno lavorato per portare il palio dei Barchini con le ruote a questo traguardo. Sarà inoltre l’occasione per i giovani di scoprire fatti, curiosità e personaggi della storia di questa manifestazione e per i meno giovani, di rivivere quei momenti irripetibili.

Con questo appuntamento, anche nel 2020, il Palio dei barchini con le ruote, resterà negli occhi e nel cuore di tutti i sostenitori delle quattro bandiere, che non è giusto rinuncino alla voglia di partecipare, vincere ed essere ricordati. Soprattutto in un momento come questo, perché a vincere deve essere la comunità, non un virus.