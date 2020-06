A febbraio hanno imparato e insegnato ai propri familiari a viaggiare sicuri (qui). Domani e sabato i bambini dell’istituto comprensivo Galileo Galilei di Montopoli Valdarno, Capanne, Marti, San Romano e Angelica riceveranno i premi del concorso didattico promosso dalle carrozzerie d’eccellenza del circuito Mio Carrozziere aderenti a Federcarrozzieri.

Per la prima volta in Toscana, il concorso è a Montopoli, grazie all’accoglienza dell’Istituto Galilei, l’assessorato alla sicurezza di Montopoli, il corpo della polizia municipale e la carrozzeria Palai, selezionata come rappresentativa in provincia da Mio Carrozziere. Nelle 4 settimane di febbraio, i bimbi hanno imparato le regole della sicurezza stradale cui devono attenersi tutti i viaggiatori ma anche quelle che gli adulti dovrebbero rispettare.

Foto 2 di 2



In piena inversione dei ruoli, i bimbi anche i più piccoli sono diventati tutori della sicurezza familiare su preciso mandato tricolore del sindaco Giovanni Capecchi formalmente affidato a ciascuno dei 175 bimbi dall’assessore Roberta Salvadori. Il progetto si è avviato con la preparazione teorica dei bimbi, cui ha fatto seguito un entusiasmo crescente nella partecipazione al gioco e nel richiamare gli adulti ad un più severo rispetto delle regole.

I bimbi hanno così già conquistato la medaglia di bronzo e d’argento. L’insorgere dell’epidemia del covid 19 e l’insorgere della pandemia con la prudente chiusura delle scuole, ha impedito la grande festa che era stata programmata per conferire loro il diploma di viaggiatori sicuri e la medaglia d’oro.

“La fine della scuola – spiegano gli amministratori – e la migliorata condizione del pericolo virale, ci hanno indotto a programmare l’occasione ed il luogo perché ciascun bimbo possa essere pubblicamente e formalmente proclamato Viaggiatore Sicuro. Il momento educativo è stato fortemente voluto dall’Amministrazione, dagli assessorati ai servizi educativi e alla sicurezza e dagli organizzatori ma, soprattutto dalla generosa partecipazione alle attività di educazione alla cittadinanza di tutto il corpo docente che, incurante delle difficoltà della didattica a distanza, ha accolto degli esperti nelle classi on line, ha supportato ogni momento di crescita educativa e civile di un gioco che insegna, prima di ogni altra cosa, la positività del rispetto delle regole nella vita civile.

Premiare bimbi che hanno saputo rispettare le regole, farle rispettare e soprattutto hanno compreso e vissuto con diligenza il difficile allontanamento dalla vita sociale e collettiva, crediamo fosse il minimo che la comunità degli adulti potesse restituire ai figli della comunità”.

Non potrà essere una grande festa comunitaria collettiva per il rigore dei divieti di assembramento e per la doverosa e necessaria prudenza che l’emergenza sanitaria impone. I premi saranno disponibili in un banco pubblico, nella centrale piazza della Torre di San Matteo, davanti al comando della polizia municipale. Premi e doni speciali potranno essere ritirati, secondo l’agio di ciascuno partecipante, venerdì 12 giugno dalle 18,30 alle 20,30 e sabato 13 giugno dalle 9 alle 12,30.