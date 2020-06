Maturità, si insediano le commissioni: colloqui al via da mercoledì

Esame di maturità, iniziano le procedure.

Domani (15 giugno) si ritorna a scuola: a partire dalle 8,30, infatti, si svolgerà nelle scuole superiori, in preparazione dell’esame di stato che prende il via mercoledì la riunione plenaria. Le commissioni, formate da sei docenti interni e da un presidente esterno, formuleranno i calendari dei colloqui.

Ogni commissione sorteggerà una lettera dell’alfabeto e da lì si procederà in ordine alfabetico. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giornata, non può essere superiore a cinque, salvo motivata esigenza organizzativa. La sessione dell’esame di stato inizierà mercoledì alle 8,30.