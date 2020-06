Rifiuti a Castelfranco, via al nuovo calendario del ‘porta a porta’

Nuovo calendario per il ‘porta a porta’ in vista a Castelfranco.

Da domani (15 giugno), infatti, partono due novità. Prende il via il potenziamento del ritiro dell’organico del periodo estivo (15 giugno-15 settembre) con il terzo turno previsto il mercoledì mattina. Il ritiro della carta viene spostato al sabato mattina sia nel periodo estivo sia in quello invernale. La scelta deriva dalla volontà di effettuare il servizio la mattina con un ritiro giornaliero per le varie tipologie di rifiuto.

Prosegue inoltre la consegna annuale dei sacchetti per la raccolta porta a porta da parte del Comune di Castelfranco di Sotto: nel copoluogo la distribuzione andrà avanti fino a lunedì 29 giugno, a Orentano e Villa Campanile fino al 20 giugno.

Isole ecologiche

Da lunedì 22 giugno sarà ripristinato l’accesso senza prenotazione nelle stazioni ecologiche di Castelfranco e Orentano. Gli ingressi saranno scaglionati per evitare assembramenti. A questo scopo starà installata una sbarra a telecomando che permetterà di entrare solo un numero di persone contemporaneamente.

Potranno accedere alle aree di raccolta solamente persone residenti nel comune di Castelfranco di Sotto. L’amministrazione comunale raccomanda la cittadinanza di evitare di andare alle stazioni ecologiche, ma invita a servirsi del servizio di ritiro a domicilio attivo su prenotazione e completamente gratuito. Tale servizio è svolto tutte le settimane nella massima sicurezza, poiché limita al massimo i contatti e lo spostamento delle persone. L’amministrazione comunale ha deciso di potenziarlo insieme alla collaborazione di Geofor.

La prenotazione può essere effettuata in via prioritaria online sul sito www.geofor.it alla sezione servizi-prenotazione ritiri in qualsiasi momento (24 ore su 24, 7 giorni su 7), oppure chiamando da rete fissa il numero verde 800.959095 o da cellulare lo 0587.261880, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17 ed il sabato mattina dalle 8,30 alle 13. Chiamando il call center possono esserci lunghe attese in alcuni momenti, si invita quindi a prediligere la prenotazione online.

Distribuzione sacchi

Come ogni anno vengono distribuiti i sacchi per la carta, i sacchi gialli e i sacchi per Und (uffici, bar, ristoranti, aziende e negozi eccetera), all’Orto di San Matteo davanti alla farmacia Ccmunale, per il capoluogo, e per le frazioni sia a Orentano al capannone dell’ente Carnevale che a Villa Campanile alla sede del Quercione Pro Loco dietro la chiesa. La distribuzione nel capoluogo è riservata ai cittadini di Castelfranco che votano nelle sezioni elettorali dalla 1 alla 8, quella di Orentano a chi vota nelle sezioni 9-10, mentre a Villa Campanile a coloro che votano nella sezione elettorale 11, ovvero gli abitanti di Villa, Chimenti e Galleno.

Orari del capoluogo e di Orentano: lunedì, mercoledì e sabato dalle 9 alle 13, martedì e giovedì dalle 16 alle 20. Orario Villa Campanile: lunedì, mercoledì e domenica dalle 9 alle 13.

Per informazioni: www.comune.castelfranco.pi.it