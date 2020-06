San Miniato, al via i campi estivi: attività per bambini e ragazzi

Pubblicato l’elenco dei campi estivi organizzati per l’estate 2020 dalle organizzazioni del terzo settore e coordinati dal Comune di San Miniato.

Tante e diversificate le proposte pensate per bambini dai 3 ai 12 anni, con un’offerta di 400 posti disponibili a settimana. Da domani (15 giugno) al 31 luglio e per le prime due settimane di agosto, ci saranno attività varie diffuse su tutto il territorio comunale (Corazzano, La Serra, San Donato, Ponte a Egola, Cigoli, San Miniato, San Miniato Basso, Roffia, La Scala, Ponte a Elsa).

“In seguito ai risultati emersi dal questionario per le famiglie che avevamo lanciato, abbiamo collaborato con associazioni sportive, di promozione sociale e cooperative sociali del territorio per avanzare offerte che andassero nella direzione delle esigenze dei genitori – spiegano l’assessore alle politiche educative Giulia Profeti e l’assessore allo sport Loredano Arzilli – Si tratta di progetti realizzati grazie ad un contributo pubblico di 35mila euro (di cui 15800 euro stanziati dalla Regione Toscana) e destinati proprio a consentire la realizzazione di attività che si attenessero alle linee guida del ministero. Tutte le proposte rispettano la sicurezza, infatti ogni bambino e ragazzo, oltre ad indossare la mascherina, dovrà rispettare il distanziamento sociale, mentre l’ente che organizza l’attività garantisce la sanificazione degli oggetti e degli spazi, e accoglie un numero limitato di bambini per ogni istruttore”.

Sul sito del Comune (www.comune.san-miniato.pi.it) è pubblicato l’elenco completo delle attività e le informazioni per l’iscrizione.

“Le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria hanno costretto l’amministrazione e tutti i soggetti del terzo settore a modificare quanto veniva fatto di solito per organizzare le attività estive – concludono i due amministratori – Per questo vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno collaborato con noi a stretto contatto e con grande senso di responsabilità. Abbiamo fatto molti incontri e ci siamo impegnati per garantire alle famiglie di avere a disposizione un ricco calendario di attività tra le quali poter scegliere, tutto nel rispetto della sicurezza e delle norme anti-Covid che ancora sono in vigore”.

