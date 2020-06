Round Table, è di San Miniato il Miglior socio d’Italia

Paolo Bartali di San Miniato è stato premiato come Miglior socio d’Italia per l’anno della Round Table. Ha ricevuto il riconoscimento durante la 56esima assemblea nazionale della Round Table Italia, quest’anno in modalità telematica.

Il presidente della Round Table 76 San Miniato Fucecchio, nel momento dell’assemblea in cui vengono votati vertici nazionali del Club, è stato premiato come Tabler dell’anno per l’impegno e la dedizione messa in campo negli ideali e gli obiettivi dell’associazione.

“E’ un grande onore – ha detto – ricevere questa onorificenza. Questo riconoscimento lo dedico a tutti i soci della Round Table 76 San Miniato Fucecchio: senza il loro supporto e la loro amicizia non avrei mai raggiunto tali risultati.

La Round Table è un club, presente a livello internazionale, dedicato a giovani lavoratori, professionisti, dirigenti, uomini d’affari e di cultura che cercano di svolgere al meglio le rispettive attività. Si propone di promuovere l’amicizia e le intese personali tra i propri soci e, soprattutto, iniziative al servizio della collettività, un club di giovani e per i giovani e il motto “Adopt, Adapt, lmprove” (adottare, adattare e migliorare) coglie appieno lo spirito dell’associazione, i cui membri si impegnano e si adoperano in prima persona in ogni iniziativa, cercando costantemente di far tesoro dell’esperienze del passato e di migliorare la propria attività per il presente e il futuro.