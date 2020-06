La Pubblica Assistenza di Montopoli Valdarno organizza i campi estivi del volontariato. Un modo diverso per vivere i giorni senza scuola alla scoperta delle attività di soccorso e protezione civile che caratterizzano l’associazione, insieme a giochi, momenti ricreativi e passeggiate alla scoperta del territorio. C’è tutto questo nel programma messo a punto dalla Pubblica Assistenza per la sesta edizione dell’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune e rivolta a tutti i ragazzi fra i 12 e i 16 anni.

Quattro le settimane a disposizione delle famiglie: a partire dal prossimo lunedì (22 giugno) fino a venerdì 17 luglio, sempre con orario dalle 14,30 alle 18,30 dal lunedì al venerdì. Le famiglie potranno scegliere una sola delle quattro settimane, con una quota di partecipazione di 50 euro a ragazzo. Il programma si aprirà il lunedì con la presentazione dell’associazione, la suddivisione dei ragazzi in squadre e una prima lezione sulle regole di comportamento anti covid. Martedì sarà invece il giorno dedicato all’attività di soccorso, con una spiegazione su cos’è il 118 ed una piccola esercitazione di primo soccorso e prove pratiche sul manichino, mentre il mercoledì i ragazzi scopriranno il mondo della Protezione civile osservando da vicino i vari mezzi impiegati.

Foto 2 di 2



Giovedì sarà quindi il turno dell’antincendio boschivo, con tanto di prova pratica sull’utilizzo delle lance a getto d’acqua. Ogni giorni, dal lunedì al giovedì, le spiegazioni teoriche e pratiche sul mondo del volontariato saranno seguite da un diverso gioco a squadre, i cui risultati determineranno la classifica del “torneo del volontariato”. Venerdì, infine, è prevista un’escursione a piedi dalla sede dell’associazione a Capanne fino al centro storico di Montopoli, seguita al rientro dalla cena dei saluti, con la consegna degli attestati di partecipazione e la proclamazione della squadra vincitrice del torneo.

Tutte le attività si svolgeranno all’aperto, ma sarà possibile comunque spostarsi nei locali dell’associazione in caso di maltempo. Per iscriversi è necessario inviare una mail all’indirizzo documentazione@pamontopoli.it, indicando il nominativo del ragazzo, la data di nascita, la settimana scelta e un contatto telefonico dei genitori. Per informazioni è possibile chiamare il numero 346 7453260.