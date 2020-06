Sono un modo per ridare la socialità ai bambini ma anche per far respirare un po’ i genitori, molti dei quali tornati al lavoro. Non potrà essere un’estate spensierata, questa 2020, ancora legata a procedure, regole e paure per la possibile ricaduta in autunno, ma almeno così avrà qualche momento di felicità.

I sorrisi sono sotto le mascherine, anche all’aperto, ma i colori e gli odori sono tutti lì, a ricordarci che l’estate c’è, da qualche parte. E così, archiviato l’ultimo giorno di scuola, sono iniziati i centri estivi. Ce n’era così tanto bisogno, che in alcuni comuni sono previsti anche per l’età prescolare, quella da 0 a 3 anni.

Foto 3 di 15





























Santa Croce

Come a Santa Croce sull’Arno. A luglio 2020, è prevista l’attivazione dei centri estivi anche per la fascia 0-3 anni.

I gruppi saranno composti da 5 bambine e bambini. Ogni gruppo avrà una operatrice o un operatore di riferimento. È possibile che sia previsto un periodo di ambientamento in cui è richiesta la presenza di un genitore.

La sede sarà il nido comunale Arrì Arrò e i posti disponibili sono, al momento, 10.

“Non è stato possibile – spiega il sindaco Giulia Deidda – organizzare i centri estivi anche nella sede del Petuzzino, l’altro nostro nido comunale perché al momento, approfittando della chiusura delle scuole, abbiamo avviato dei lavori importantissimi per la prevenzione incendi, lavori che altrimenti sarebbero partiti più avanti. Se le domande dovessero essere più dei posti disponibili e dovesse crearsi una lista d’attesa, valuteremo la possibilità di attivare una sezione in più in un’altra sede adatta.

Intanto, però, diamo il via alle attività educative e di socializzazione anche per la fascia 0-3 che finora era rimasta fuori da ogni iniziativa in questa Fase Tre. Ne sono orgogliosa. E spero che le famiglie e soprattutto le bambine e i bambini ne traggano beneficio. Per noi è un risultato straordinario. Dare questa possibilità anche alle famiglie con figli da zero a tre anni significa sostenere concretamente il lavoro di entrambi i genitori e soprattutto dare la possibilità davvero a tutti di riprendere la socialità che ci è mancata in questi mesi. Ci sono fasi della vita che non torneranno. Ogni settimana è diversa dalle altre, a questa età. E se è vero che qualcosa è andato perso per sempre, è anche vero che possiamo godere di quello che invece ci è possibile fare e organizzare.

Tutto si svolgerà in sicurezza e nel rispetto delle regole anticovid, determinate anche da una recente ordinanza regionale. Per i centri estivi dei bambini delle primarie e delle medie le novità introdotte dalle regole di prevenzione da Covid sono state accettate bene, ho avuto riscontri positivi sul rodaggio. Spero che sarà lo stesso anche per i nostri concittadini più piccoli”.

Per le iscrizioni c’è tempo fino a mercoledì 24 giugno direttamente sul sito del comune.

Castelfranco di Sotto

I primi centri estivi sono iniziati anche a Castelfranco di Sotto per i bambini dai 3 agli 11 anni. A breve ne partiranno altri con una proposta varia e a costi contenuti. Il Comune di Castelfranco ha sostenuto i progetti, organizzati da enti ed associazioni, erogando contributi economici e concedendo strutture e spazi pubblici ai soggetti che si sono proposti per la realizzazione di campi solari per questa estate.

I primi a partire sono stati i campi solari Sant’Anna organizzati dalla Fondazione Madonna del Soccorso onlus nella scuola di Orentano e destinati alle fasce di età 3-5 e 6-11 anni. Mentre per la fascia 0-3 anni le attività partiranno dal 29 giugno. Le attività prevedono percorsi nel parco Crescere Insieme, uscite settimanali per sport e equitazione, utilizzo della lingua inglese, giochi strutturati e laboratori creativi.

Da lunedì 22 giugno partono invece: le attività “Estate in arte” organizzate dall’Associazione Dida’sko e rivolte ai bambini di 6-11 anni; il campo solare “Alla scoperta dei cinque elementi: aria, acqua, terra, sole e amicizia!” organizzato dall’Associazione culturale La Ruzzola, destinato ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni; l'”Easy Camp” organizzato dall’Asd Pallacanestro Castelfranco Frogs per la fascia 6-11 anni.

Il progetto “Alla scoperta dei cinque elementi: aria, acqua, terra, sole e amicizia” si terrà nella Scuola Primaria Guerrazzi e presso il Parco dell’Orto di San Matteo di Castelfranco e durerà fino al 31 luglio. Attraverso una “didattica del fare” e l’insieme di più linguaggi (espressivo, creativo, artistico, sensoriale e scientifico), verranno proposti laboratori, giochi sensoriali, piccoli esperimenti scientifici ed esplorativi, racconti e attività capaci di stimolare la creatività di ciascun bambino.

Tutte i dettagli sui centri estivi 2020, costi e informazioni correlate sono consultabili sul sito del Comune.

Oltre ai centri estivi, riprendono in questi giorni le attività dell’asilo Giovanni XXIII (dove sono già tornati in aula 10 bambini), del nido Il Grillo Parlante (per bimbi di età 0-3) e i laboratori comunali di danza.

“Sono stato – ha detto il sindaco Gabriele Toti – in visita in alcune delle strutture che hanno riavviato le proprie attività coi bambini e posso testimoniare che l’attenzione ai protocolli di sicurezza disposti dalla Regione è eccezionale. I bambini devono mantenere una certa distanza e rispettare alcune indicazioni. È di sicuro un modo di stare insieme molto diverso rispetto a quello a cui erano abituati. Però è fondamentale che i più piccoli tornino a socializzare, incontrarsi e giocare insieme. Per il momento le normative da seguire impongono molte limitazioni ed è davvero apprezzabile lo sforzo e la passione con i quali le maestre e gli operatori si impegnano nel rispettarle”.

Fucecchio

Anche a Fucecchio sono partite tante opportunità estive per i bambini e i ragazzi da 3 a 17 anni offerte dal comune di Fucecchio e dalle tante associazioni del territorio.

Le attività realizzate dal Comune per i più piccoli, dai tre ai sei anni, sono realizzate nelle scuole dell’infanzia “Il paese dei balocchi”, “La casetta nel bosco” e “Il pesciolino arcobaleno”: il sindaco Alessio Spinelli e la vicesindaco Emma Donnini sono andati a trovare proprio i più piccoli che erano intenti a giocare nei giardini esterni e poi si sono messi a lavorare con pennarelli e fogli, facendo anche il triage all’ingresso.

I più grandi, dagli 11 anni ai 17 anni hanno iniziato “Una settimana del padulano”, in collaborazione con “Natura di mezzo” e l’associazione “Il Padule” e all’auditorium La Tinaia ha preso vita l’attività “Lettera 22”, dal nome della celebre macchina da scrivere di Indro Montanelli, che vedrà la realizzazione di uno spazio cartaceo che parli ai giovani dei giovani. Nel pomeriggio è iniziato “Ripasso e chiudo”, laboratorio per il recupero delle varie materie scolastiche sempre all’auditorium La Tinaia e “Tra la via Francigena e il West” una settimana di cicloturismo per scoprire i tesori del territorio fucecchiese.

Particolare attenzione, come da sempre nel comune di Fucecchio, alle bambine e ai bambini con bisogni educativi speciali. Per tutti loro la priorità è frequentare le attività estive ma sono state predisposte anche possibilità di attività educative a domicilio. Una bellissima notizia riguarda il mondo dell’associazionismo che non si è tirato indietro di fronte ad una sfida educativa così impegnativa ma ha offerto alle famiglie tante risposte e di qualità. L’amministrazione ha supportato le tante associazioni organizzando un corso legato all’emergenza Covid-19 e dando loro supporto nella comunicazione.

“Non ci fermiamo qui – commenta la vicesindaco Emma Donnini -. Nei prossimi giorni daremo risposta anche ai più piccoli con l’attivazione dei centri estivi per la fascia d’età 0-3. La data di inizio sarà il primo luglio e stiamo mettendo a punto gli ultimi dettagli. Un grazie speciale, di nuovo, a tutte le educatrici e agli educatori, che insieme ai soggetti gestori daranno una grande e bella risposta alle famiglie e, in particolar modo, ai bambini e ai ragazzi. Hanno bisogno di stare insieme, di giocare, di confrontarsi. E’ il bisogno di vita a cui era urgente dare risposta”.