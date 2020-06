“Il tartufo ha fatto crescere il Sistema San Miniato” l’ormai ex Cda saluta e ringrazia

Il sindaco Simone Giglioli ha nominato il nuovo consiglio d’amministrazione della Fondazione San Miniato Promozione (qui). Il finora presidente Delio Fiordispina, il vice presidente Cesare Andrisano e il consigliere Aurelio Cupelli salutano allora, con una lettera aperta, produttori, commercianti, associazioni, operatori turistici per il lavoro svolto insieme.

La riportiamo interamente di seguito

Questi 7 anni trascorsi intensamente alla guida di San Miniato Promozione sono stati per noi molto entusiasmanti, perché ci hanno permesso di dare un contributo concreto allo sviluppo della Mostra del Tartufo e del turismo a San Miniato, insieme ai produttori, alle associazioni, ai commercianti, all’amministrazione comunale ed a tutti coloro che hanno contribuito a creare il Sistema San Miniato.

Abbiamo sviluppato la Mostra Mercato Nazionale del Tartufo, che è diventata una delle rassegne più importati a livello nazionale. Abbiamo puntato a “ripulire” la manifestazione da tutto ciò che era estraneo ai prodotti d’eccellenza, privilegiando solo l’enogastronomia di qualità. Abbiamo fatto conoscere la Mostra non solo in tutta Italia, ma anche in Francia, in Belgio, in Germania ed organizzato tantissimi eventi. Per questo la stampa e la televisione hanno dato molto risalto alla nostra Mostra, posizionandola la sua immagine ad alti livelli di comunicazione sui mass media.

Il layout della manifestazione è stato rimodellato, cercando un rapporto dialettico fra una Città di pregio come San Miniato e una manifestazione che si è svolta nelle piazze e nelle vie, all’ombra o dentro i palazzi storici, caso unico in Italia! È stato aperto uno spazio originale come l’Officina del Tartufo, che grazie all’intervento di grandi chef ha messo in scena il tartufo ed i vini locali. Molti eventi o rassegne collaterali hanno arricchito ogni anno la manifestazione con avvenimenti di qualità (mostre d’arte, convegni, libri, musica, spettacoli). Essa è stata un forte richiamo per 60 o 70mila all’anno buongustai e visitatori provenienti da ogni parte d’Italia e da tutto il mondo.

Sono venuti a San Miniato, o hanno abbinato il loro nome al nostro tartufo, vip e personaggi di primissimo piano del mondo dello spettacolo, del calcio e dello sport tutto, della politica, della cultura, dell’enogastronomia, che sono diventati Ambasciatori del Tartufo dei nostri prodotti nel mondo. Oltre al capoluogo sono state valorizzate, con le sagre del tartufo anche molte frazioni, che hanno costituito l’anteprima della Mostra, organizzando una lunga stagione del tartufo da settembre a novembre.

Tutto “il sistema del tartufo” è cresciuto: è stata lanciata l’idea della Via del Tartufo di San Miniato per valorizzare la nostra storia, i punti vendita, i ristoranti, le zone tartufigene e per costituire una forte attrazione turistica.

Con il tartufo si è sviluppato il “Sistema San Miniato”, in base agli obiettivi che ci eravamo dati nel piano di marketing presentato nel 2013. Oggi San Miniato non è solo “la Città del Tartufo”, ma “Una Terra d’Eccellenza” dove si trovano prodotti preziosi tipici come: il vino, i salumi, i biscotti, le produzioni artigianali (come il cuoio) … in un territorio di pregio. Quindi siamo arrivati a valorizzare le “3 B” di San Miniato: Bellezza, Buongusto, Buon vivere. Grazie a ciò il sistema si è strutturato (oggi diverse aziende locali di commercianti o di produttori sono in grado di avere un ruolo importante anche sui mercati nazionali ed internazionali), sono nati locali di qualità (basta vedere i numerosissimi ristoranti aperti nel centro storico, che hanno creato un forte appeal), si è sviluppata una filiera economica (con nuovi laboratori e centina di addetti), si è creata una discreta economia turistica (strutture ricettive, aziende produttrici, pacchetti turistici originali). Se si guardano i dati statistici degli ultimi anni si può vedere come il turismo a San Miniato sia cresciuto a livello esponenziale.

Come San Miniato Promozione abbiamo cercato di destagionalizzare gli eventi nono solo con la stagione del tartufo (che dura tutto l’autunno), ma organizzando il mercato primaverile dei fiori, ogni mese il mercatino dell’artigianato (che è stato fortemente rilanciato negli ultimi anni), ma anche collaborando con altri soggetti per implementare eventi teatrali, feste popolari, avvenimenti culturali, che si tengono nel corso dell’anno (Notte Nera, Il Mercatale, la 1000 Miglia, la Luna è Azzurra, il festival del pensiero popolare, il palio del Cuoio……).

La collaborazione con le associazioni dei produttori, di categoria e del volontariato è stata costante ed essenziale per promuovere tutte le nostre risorse. Abbiamo cercato anche di rilanciare il ruolo dell’ufficio turismo, aperto tutti i giorni dell’anno. Esso, grazie alla fattiva disponibilità del personale, è anche a disposizione di molte associazioni, oltre ad organizzare la Mostra ed i vari eventi, riceve più di 12mila turisti ogni anno, gestisce il sito www.sanminiatopromozione.it, che ha migliaia e migliaia di visualizzazioni ogni anno (sempre aggiornato con tutti gli avvenimenti che si trovano nel territorio, con una versione anche in inglese, con possibilità di prenotazioni dirette per i turisti), è stato insomma la porta d’accesso e lo snodo per il turismo a San Miniato.

Chiudendo il nostro mandato lasciamo la Fondazione San Miniato Promozione anche in una buona situazione finanziaria (l bilanci sono in pareggio ed è stato reintegrato interamente il fondo di dotazione). Speriamo che il lavoro portato avanti in questi anni sia stato utile per la collettività, alle vostre attività, a valorizzare il territorio ed i nostri prodotti, per lo sviluppo del turismo.

Ringraziamo tutti coloro che ci hanno supportato e aiutato in questo appassionante percorso, perché siamo convinti che il “Sistema San Miniato” abbia raggiunto questo livello grazie a molti attori locali, all’amministrazione comunale e a tutti gli Enti (Regione, Camera di Commercio, Scuole…), agli sponsor ed ai soggetti che ci hanno creduto e investito risorse importanti. Ci scusiamo anche per gli errori che possiamo avere commesso in questi anni, chiedendovi venia, ma dovete credere comunque che da parte nostra abbiamo sempre messo in questo incarico non solo le nostre capacità ed esperienze, ma passione, impegno e volontà, con l’unico obiettivo di portare sempre più in alto il nome di San Miniato e del suo territorio.

Un cordiale saluto