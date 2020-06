Segnaletica e derattizzazione a Ponte a Elsa

In questi giorni sono stati fatti interventi per il ripasso della segnaletica orizzontale nella frazione di Empoli Ponte a Elsa nel parcheggio che insiste tra le vie Cioni, Caponi e Gobetti. Inoltre dalla mattina di mercoledì 24 giugno si interverrà nel parcheggio in fondo a via Caponi.

Per tutti questi interventi si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica verticale temporanea indicante l’orario del divieto di sosta che parte dalle 8 della mattina del giorno dell’intervento fino al termine dei lavori stessi. La raccomandazione è quella di spostare la propria vettura parcheggiata per evitare sanzioni.

Venerdì 10 luglio, inoltre, Ponte a Elsa sarà interessata da un intervento mensile di trattamento antilarvale e di derattizzazione. Inizia infatti il quinto ciclo del mese di luglio contro il proliferare delle zanzare, intervenendo nei ristagni d’acqua, come tombini a lato strada e rete fognaria, con l’utilizzo di prodotti che distruggono le larve del fastidioso insetto.

Inoltre sarà eseguito il settimo ciclo di derattizzazione territoriale del 2020, proseguendo, dunque, senza interruzione, l’attività di monitoraggio del territorio e di trattamento. Il personale addetto della ditta di disinfestazione controlla il consumo delle esche nei distributori che sono posizionati su tutto il territorio comunale e, se necessario, provvede ad integrarlo.