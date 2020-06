Dopo la festa di fine anno con i bambini e le bambine dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, è il turno delle classi quinte della scuola primaria. L’amministrazione comunale di Montopoli in Valdarno ha festeggiato stamattina (sabato 27 giugno) un’altra giornata di saluti dopo l’anno scolastico appena concluso.

Per un’ora, dalle 9,30 alle 10,30, al campo sportivo Bianco Bianchi di Montopoli. “Un’occasione – ha detto il sindaco Giovanni Capecchi – per passare una mattinata in compagnia e per riscoprire il piacere di stare insieme con i propri amici e le proprie amiche ma non solo: colgo l’occasione anche per ringraziare i genitori e tutto il corpo docente che, in questi mesi difficili, sono rimasti al fianco dei più giovani con impegno e dedizione”. Poi un pensiero agli studenti: “A tutti loro – ha detto il sindaco – va il mio più grande in bocca al lupo per il nuovo percorso scolastico che inizieranno a settembre”. La mattinata è stata anche l’occasione per accogliere la Città di Montopoli Asd, la nuova società sportiva e associativa del territorio.

Il prossimo e ultimo appuntamento, fissato per sabato 4 luglio, sarà dedicato ai ragazzi e alle ragazze dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado. L’orario (9:30-10:30) e il luogo (campo sportivo Bianco Bianchi) rimangono gli stessi.