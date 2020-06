Pelletteria, al via il concorso internazionale

La Shenzhen Leather Association, associazione di categoria che riunisce 300 tra calzaturifici e pelletterie

del sud della Cina, organizza la dodicesima edizione del International Footwear and Bags Design

Award, un concorso internazionale aperto a studenti e professionisti del settore calzatura e pelletteria per il

design di una scarpa o una borsa.

Partecipare al concorso significa non soltanto provare i vincere il premio di 6.000 euro messo in palio, ma

stabilire un contatto con l’associazione organizzatrice e con le aziende che ne fanno parte. Si tratta di

una opportunità unica per ampliare i propri orizzonti lavorativi cominciando o consolidando una

collaborazione con un mercato molto complesso, ma molto affascinante e ricco di opportunità.

L’architetto fucecchiese Francesco Sani, che da anni lavora sul territorio Cinese e che già collabora come consulente stilistico e progettista per la Shenzhen Leather Association, è stato scelto come referente per l’Italia e si occuperà di assistere ed aiutare gli stilisti a partecipare alla competizione.

Importanti in questa fase sono le scadenze per la partecipazione che prevedono due step per tutti: 31 luglio: invio progetto (2 tavole formato A3 con contenuto libero), relazione esplicativa, curriculum del designer

se selezionati per la fase finale; 30 ottobre: invio campione del progetto presentato (solo per i professionisti)

Tutte le altre informazioni tecniche ed organizzative possono essere trovate sul bando di concorso e per ogni

informazione potete scrivere o telefonare a: Francesco Sani, info@francescosani.it, +39 347 6130682