“Stiamo valutando con quali procedure lanciare una raccolta fondi per contribuire al completo restauro del campanile danneggiato dal fulmine e del resto della chiesa e dei locali adiacenti” (qui la cronaca).

Lo annuncia il sindaco Alessio Spinelli dopo che sono stati installati i ponteggi per la messa in sicurezza e l’area attorno alla chiesa della Vergine è stata transennata e chiusa al traffico. Lo scorso 16 giugno, un violento nubifragio abbattutosi su Fucecchio causò danni sia al campanile che alla retrostante cappellina di San Teofilo, due delle strutture che compongono il complesso della Vergine, l’importante centro religioso con la chiesa e il convento con il chiostro dove si trova anche l’epigrafe che segnala la tomba del fucecchiese Giuseppe Montanelli, triumviro toscano protagonista del Risorgimento e le 24 lunette con storie di San Francesco.

Il Complesso, costruito nel corso del 1600, è di proprietà comunale e il suo recupero, nel recente passato, è stato finanziato anche attraverso l’Art Bonus, la legge del 2014 sul “credito d’imposta per il mecenatismo” nata con la finalità di realizzare un nuovo regime fiscale agevolato per le donazioni in favore di enti e fondazioni culturali di natura pubblica, che si occupano di beni artistici architettonici, musica e spettacolo.

“Il Complesso della Vergine – ricorda il sindaco – è un pezzo importante della storia passata e recente di Fucecchio, un luogo al quale tanti cittadini sono affezionati. Pensiamo che lanciare un crowdfunding possa essere un modo per trovare risorse necessarie a completare l’intervento e allo stesso tempo per rendere tanti fucecchiesi partecipi di un recupero di questo importante centro religioso della nostra città. Il Comune di Fucecchio sta predisponendo le pratiche amministrative per rilanciare l’Art Bonus per questo intervento di ristrutturazione e restauro”.