Pesce alieno a Marina Pisa

Un persico spigola ibrido. Il grosso pesce alieno è stato individuato per la prima volte fra la foce dell’Arno e la costa di Marina Pisa da un gruppo di ricercatori dell’Università di Pisa.

Secondo i ricercatori l’esemplare in questione, mezzo metro di lunghezza per 2,7 chili di peso, proverrebbe da un laghetto di pesca sportiva, da cui è probabilmente fuggito durante le piene dell’Arno nell’autunno del 2019. Quello sulle coste pisane sarebbe inoltre il primo avvistamento in un ambiente marino. Il persico spigola ibrido, selezionato per avere pesci più robusti e a crescita più rapida, è infatti un incrocio tra Morone chrysops, una specie tipicamente di acqua dolce e Morone saxatilis, più legata ad ambienti salmastri.

“La presenza di questa specie – spiega Joachim Langeneck, biologo marino del dipartimento di Biologia che ha lavorato in team con Claudio Lardicci professore di Ecologia del dipartimento di Scienze della Terra – nell’asta centrale del fiume Arno e negli ambienti di transizione della costa pisana andrebbe monitorata in modo da identificare in maniera tempestiva eventuali introduzioni multiple e indizi di naturalizzazione.

Attualmente l’effettivo rischio ambientale posto da fughe casuali di questa specie di interesse commerciale è incerto. Da un lato infatti si tratta di un predatore che può raggiungere dimensioni consistenti e la sua capacità di muoversi tra acque dolci e salate suggerisce cautela. Dall’altro, i persici spigola ibridi sono generalmente considerati poco fertili, anche se localmente, come ad esempio in Turchia, sono state riscontrate riproduzioni in natura”.