A Fucecchio sono ripartite questa mattina 1 luglio le attività dei nidi d’infanzia in versione centro estivo, mentre si lavora per programmare la ripresa delle attività con un percorso condiviso tra istituzioni scolastiche, amministrazione comunale e fornitori di servizi.

A questo scopo si è tenuta questa mattina in Comune la prima conferenza di servizio in seguito all’emanazione del decreto del 26 giugno 2020 sul documento per la pianificazione delle attività didattiche, educative e formative di tutte le istituzioni scolastiche. Questo primo incontro è stato dedicato alla Direzione Didattica di Fucecchio, un istituto che comprende 4 scuole dell’infanzia e 4 scuole primarie. Erano presenti la vicesindaco e assessore all’istruzione Emma Donnini, la dirigente scolastica Maria Elena Colombai, il gruppo di lavoro dell’ufficio tecnico comunale, gli addetti dell’ufficio scuola e i rappresentanti della Fucecchio Servizi Srl, la società che gestisce i servizi di mensa e trasporto scolastico.

A questa prima conferenza ne faranno seguito altre due, una dedicata all’Istituto Comprensivo Montanelli Petrarca e una all’istituto superiore Checchi. “Appena uscite le linee guida del Ministero dell’Istruzione – spiega la vicesindaco Donnini –, ci siamo messi al lavoro con i dirigenti scolastici per programmare e condividere le azioni necessarie per una ripartenza delle attività didattiche e dei servizi scolastici. Con serietà e dedizione l’obiettivo è quello di riportare tutti a scuola per riprendere laddove abbiamo interrotto la vera azione educativa”.

Sulla ripresa delle attività nei nidi d’infanzia La Gabbianella, Peter Pan, Filo e Palla, Ape Maya e L’isola che c’è, oltre ai centri estivi nella scuola primaria, dell’infanzia e secondaria l’assessore aggiunge: “Oggi è un giorno di festa perché abbiamo riaperto i nostri luoghi dell’educazione e della cura per i bambini e le bambine e per le famiglie, ovvero i nidi d’infanzia. Ci auguriamo che questo sia il primo passo per la riapertura dell’anno educativo e dell’anno scolastico nel prossimo settembre in linea con le direttive ministeriali e con la necessità di rispondere al bisogno di vita e di socialità di tutti noi”.