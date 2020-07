Promossi con 100 al Cattaneo, ci sono già 4 lodi sul comprensorio del Cuoio

Come sarebbe stato questo strano esame di maturità ve lo avevamo raccontato… In Diretta (qui). D’altra parte non c’è stato molto di usuale in questo anno scolastico 2019/2020.

Che comunque ha portato tutti i maturandi ad affrontare l’esame di Stato, alcuni anche con notevole successo. Tanto che tra i maturi dell’istituto Cattaneo di San Miniato, ci sono ben 22 promossi con 100, 3 dei quali hanno ottenuto anche la lode. Sono Lucrezia Priori, Pietro Matteoli di San Miniato e Samuele Di Giovanni di Santa Croce sull’Arno.

Gli altri studenti da percorso perfetto, diplomati con 100 centesimi sono: Xhesika Bulluti, Marta Rosselli, Eugenia Caglieri, Giorgia Martinucci, Gianmarco Melucci, Elena Pancanti, Alessia Scarselli, Luisa Sedoni, Carolina Falagiani, Marta Scherillo, Elisa Degl’Innocenti, Ivana Leone, Giorgia Valenza, Davide Samuele Troisi, Matteo Fornai, Simone Vassallo, Lorenzo Giusti, Mona Omari, Asia Bonacci.

Un’altra lode arriva sul Cuoio da Pontedera: Francesca Gronchi di Castelfranco di Sotto si è diplomata al liceo scientifico XXV aprile.