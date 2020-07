Sono partiti gli interventi di manutenzione programmati dalla Città Metropolitana di Firenze sulle strade provinciali del territorio comunale di Fucecchio. Il primo cantiere a partire è stato quello per la manutenzione della Sp 11 in corrispondenza della circonvallazione di Fucecchio, che prevede la messa in opera del tappeto di usura oltre a risanamenti della pavimentazione in vari tratti e la realizzazione della segnaletica orizzontale.

Non sono ancora partiti, ma sono in programma, i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione della variante di San Pierino sulla Strada Regionale 436.

Altri interventi, poi, riguarderanno la Sp 15 a Le Vedute, dove verrà steso il tappeto d’usura e verranno effettuati risanamenti in vari tratti e la Sp 60 Pesciatina dove è previsto il rifacimento delle banchine. I lavori prevedono anche la manutenzione e il ripristino di vari guard rail, in particolare sulla Sp 111 a Massarella. L’importo di questi lavori stradali è di circa 400mila euro.

Foto 2 di 2



Nel frattempo sono iniziati anche gli sfalci delle banchine e delle rotatorie. Una serie di interventi che si protrarrà fino al 16 luglio e che interesserà tutte le strade provinciali, con particolare attenzione a quelle che attraversano le frazioni collinari come la Sp 60 Pesciatina, la Sp 61 per Poggio Adorno, la Sp 111 via delle Cerbaie e la Sp 15 via Romana Lucchese.

La Città Metropolitana precisa che si tratta di una prima fase di lavori effettuati con le risorse attualmente disponibili ma che saranno poi integrati con interventi successivi.