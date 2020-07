Lavori di asfaltatura, e conseguenti divieti, in alcune strade del territorio di Fucecchio in programma la prossima settimana.

Nel dettaglio sulla strada provinciale 11 Pisana per Fucecchio per lavori di asfaltatura e realizzazione della segnaletica orizzontale sarà attivo fino al 20 luglio il senso unico alternato con orario 7-18,30, in tratti diversi fra il chilometro 6+000 al chilometro 15+000 nei Comuni di Cerreto Guidi e di Fucecchio.

Anche sulla strada provinciale 15 Lucchese-Romana per lavori di asfaltatura e realizzazione della segnaletica orizzontale ci sarà fino al 20 luglio il senso unico alternato, nel tratto dal chilometro 4+500 al chilometri 5+500 circa, nei Comuni di Cerreto Guidi e di Fucecchio.