Lavori Acque a Fucecchio, alcune vie senza acqua

Acque deve fare lavori sulla rete idrica nel comune di Fucecchio. Per questa ragione, giovedì 9 luglio dalle 8,30 alle 15,30 sarà necessario interrompere l’erogazione idrica in viale Matteotti e in via Pacini.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.