Rifiuti, il ritiro personalizzato sarà il pomeriggio

E’ solo un cambio di orario. Ma necessario per organizzarsi al meglio. Geofor ha comunicato all’amministrazione comunale di Castelfranco di Sotto che il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta subirà una modifica.

Il cambio riguarda solo il servizio delle personalizzazioni, vale a dire la raccolta di rifiuti per tutte le utenze che usufruiscono di un ritiro personalizzato come quello dei sacchi gialli (pannolloni per incontinenti e pannolini per bambini) oppure i ritiri a utenze come supermercati o aziende.

Solo quel servizio, da ora in poi sarà posticipato al pomeriggio, dalle 13 in avanti negli stessi giorni prefissati.