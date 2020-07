Nuovi contatori dell’acqua a Palaia: operai al lavoro per tutta l’estate

Dopo la sosta dovuta alle misure di contrasto all’epidemia da coronavirus, riprende questa settimana anche in Valdera la campagna di Acque per la sostituzione massiva dei contatori dell’acqua. In particolare, ad essere interessate saranno le utenze del comune di Palaia.

Qui il gestore idrico provvederà alle operazioni di sostituzione attraverso un’azienda fornitrice specializzata in servizi al cliente. L’ammodernamento del parco contatori ha l’obiettivo di efficientare il servizio idrico e di rendere più semplici le letture dei consumi sia da parte dei tecnici che dell’utente.

In questa fase, le sostituzioni riguarderanno solamente i contatori accessibili, ovvero quelli situati in proprietà pubblica o quelli posti in proprietà privata ma che non richiedono l’ingresso all’interno di un’abitazione: una precauzione nei confronti sia degli addetti che dei cittadini, allo scopo di limitare i contatti interpersonali. I contatori non accessibili saranno sostituiti successivamente su appuntamento, quando le condizioni generali lo consentiranno. Nel comune di Palaia saranno 2.340 gli interventi di sostituzione programmati: saranno preceduti da comunicazioni di preavviso, di volta in volta, nelle strade interessate. Le attività si svolgeranno fino a tutto settembre, con una pausa nella prima parte di agosto.

La sostituzione dei vecchi misuratori sarà effettuata gratuitamente, senza alcun addebito e non comporterà alcun intervento sull’impianto privato. La presenza degli utenti al momento della sostituzione non è necessaria. Gli operatori saranno riconoscibili dai contrassegni posti sul vestiario e sull’auto di servizio. Durante l’intervento sarà effettuata una breve interruzione dell’erogazione idrica all’utenza, della durata di pochi minuti. Nelle settimane seguenti, ciascun utente riceverà il verbale di sostituzione, insieme alle foto del vecchio e del nuovo misuratore (dal quale poter leggere i valori del numeratore e il numero di matricola).

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, o per verificare l’identità dell’operatore, sarà sempre a disposizione il numero verde 800 983 389, gratuito sia da fisso che da cellulare.