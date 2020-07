Facciamo piazza pulita, una serata per ripulire Montopoli

Dieci minuti di ognuno possono fare la differenza. È questo lo slogan con cui i consiglieri comunali di Montopoli del cambiamento di Montopoli in Valdarno chiamano a raccolta per una serata dedicata a ripulire le piazze dai rifiuti abbandonati e dai mozziconi di sigaretta. Venerdì 10 luglio in piazza Vittorio Veneto a Capanne dalle 18 alle 21 “Facciamo piazza pulita”.

Muniti di giacca ad alta visibilità, durante le tre ore di raccolta saranno rimossi anche i mozziconi di sigaretta, rifiuti altamente inquinanti e con tempi di smaltimento lunghissimi. Per questo, a tutti i partecipanti, fumatori e non, sarà regalato un “portacicche”, un posacenere tascabile. I tabagisti lo porteranno sempre con sé, i non fumatori, invece, lo potranno regalare.

L’iniziativa, organizzata dal gruppo Montopoli del Cambiamento dopo quella dell’anno scorso, è aperta a tutti i cittadini, tant’è che parteciperanno anche esponenti della maggioranza montopolese. Questo per dare un segno di coesione su un tema, quello dell’abbandono dei rifiuti, che riguarda tutti. Le aree individuate per la raccolta sono diverse, ma tutto dipende dal numero di volontari che si presenteranno.

L’ideale sarebbe perlustrare tutto il territorio, in particolare i parchi pubblici e le arterie dove non arriva la spazzatrice, ma anche le strade di competenza provinciale. Ai partecipanti saranno forniti guanti e tutte le protezioni del caso, sarà spiegato quali tipi di rifiuti possono essere raccolti e cosa fare nel caso in cui si trovassero di fronte a rifiuti speciali.

“In un periodo in cui l’ecosistema è già messo dura prova – dicono dal gruppo -, la responsabilità e la coscienza individuale sono gli strumenti più validi per la sua salvaguardia: ecco perché ogni rifiuto lasciato sul nostro territorio e da condannare e sanzionare come atto di abbandono.

Rispettare l’ambiente significa rispettare noi stessi. Non dobbiamo abituarci al brutto: questo è il nostro slogan, quello che porteremo avanti nelle nostre iniziative. Dieci minuti del tempo di ognuno possono fare la differenza e questo il messaggio importante che vogliamo far passare”.