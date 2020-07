“Un investimento per avere una scuola più bella, ma anche più efficiente in termini energetici“. Così la sindaco di Santa Croce sull’Arno Giulia Deidda presenta il progetto, approvato nel dicembre 2019, per la scuola media di Staffoli.

Il progetto prevede la ristrutturazione degli intonaci esterni, la tinteggiatura esterna dell’edificio, la sostituzione degli infissi esistenti in acciaio e alluminio con nuovi infissi in Pvc o alluminio a taglio termico per migliorare le prestazioni termiche all’interno del plesso e la manutenzione di una porzione della copertura della parte nuova della scuola per eliminare i problemi di infiltrazione. La spesa complessiva per questo intervento è di circa 60mila euro, finanziati per metà dalla Fondazione Cassa di risparmio di San Miniato e per metà da fondi del Comune di Santa Croce sull’Arno.

“Finalmente – aggiunge il sindaco – partono i lavori per questo nostro edificio, che a settembre, ci auguriamo, tornerà ad ospitare le ragazze e i ragazzi delle scuole medie di Staffoli. Avere cura dei nostri luoghi pubblici significa avere cura del nostro futuro. Questa è la Santa Croce ancora più bella e ancora più giusta che ci siamo immaginati per questo secondo mandato. Tornare a lavorarci a pieno ritmo all’interno di questa Fase 3 è una soddisfazione doppia, perché si tratta della ripartenza delle normali attività dell’Amministrazione, ma anche della ripartenza della vita quotidiana che tutte e tutti speriamo di riprendere”.