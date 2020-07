Cimitero, 120 nuovi loculi a Santa Maria a Monte

“Per far fronte alle richieste dei cittadini, l’amministrazione comunale ha programmato l’ultimazione di 120 nuovi loculi nel cimitero di Santa Maria a Monte, contraddistinti al lotto 43 e posti al primo piano del nuovo ampliamento”.

Lo fa sapere l’assessore ai lavori pubblici Maurizio Lucchesi che spiega come “L’amministrazione comunale, negli ultimi anni, si è spesa molto per migliorare i cimiteri comunali di Santa Maria a Monte, San Donato e Montecalvoli, ampliandoli e ristrutturandoli”.

Il periodo di concessione è di 40 anni per i loculi, che al momento sono al grezzo e saranno ultimati entro febbraio 2021. Gli interessati, tra il 13 e il 24 luglio possono scegliere il loculo e firmare il relativo compromesso a cui seguirà poi il contratto definitivo una volta ultimati i lavori nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

Eventuali domande già presentate per acquisto di loculi al capoluogo non saranno prese in considerazione in quanto dovranno essere ripresentate in conformità all’avviso pubblicato sul sito www.comune.santamariaamonte.pi.it.

Non è prevista alcuna graduatoria in quanto i loculi saranno assegnati in base all’ordine di arrivo dei richiedenti e alla disponibilità al momento della richiesta.