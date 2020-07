Lavoro, servono 2 ingegneri alla Città Metropolitana di Firenze

C’è tempo fino al 3 agosto per presentare le domande. La Città Metropolitana di Firenze ha bandito due concorsi per soli esami per l’assunzione di altrettanti ingegneri.

Il contratto sarò a tempo pieno e indeterminato e i nuovi assunti saranno da inquadrare in personale di categoria D 1, l’uno con funzioni di esperto in impianti termici, di condizionamento, idrosanitari e antincendio e l’altro esperto in impianti elettrici e speciali.

Le figure saranno assegnate alla direzione edilizia della Metrocittà. Entrambi i concorsi presentano la riserva a favore dei volontari delle forze armate.