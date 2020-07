Lavori sulla strada provinciale, rampa chiusa per 3 giorni in FiPiLi

La provincia di Pisa ha previsto lavori sulla Sp 44 tra Santa Croce sull’Arno e Ponte a Egola. Per questo, per la durata del cantiere, sarà istituito il senso unico alternato, regolato con impianto semaforico o movieri. Sul tratto interessato si viaggerà a una velocità ridotta a 30 chilometri orari.

Il cantiere sarà aperto lunedì 13 luglio dalle 7 alle 18. Ogni sera, la viabilità sarà messa in sicurezza e riaperta tutte le sere alle 18.

Nell’ambito degli stessi lavori, resteranno chiuse dal 20 al 22 luglio le rampe dello svincolo di Santa Croce sull’Arno della FiPiLi. Lo fa sapere la Città metropolitana di Firenze.

La chiusura dei collegamenti con la strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno infatti, è funzionale ai lavori da eseguire sulla Sp44. Le rampe in ingresso e in uscita dallo svincolo di Santa Croce sull’Arno saranno chiuse in entrambe le direzioni dalle 8 del 20 luglio alle 22 del 22 luglio.