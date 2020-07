Montopoli Valdarno, il commercio riparte dal centro: ecco il nuovo Ccn

Montopoli Valdarno ha un Centro Commerciale Naturale tutto nuovo, una nuova organizzazione per rilanciare il commercio e le attività del paese. Grazie alla collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa e il Comune di Montopoli, punterà da subito a valorizzare il borgo e i suoi negozi storici. È stato eletto come presidente Luca Marianelli, che avrà Eleonora Latella come vicepresidente e Jessica Pace nel ruolo di tesoriera e segretaria, oltre a un’assemblea composta da 12 attività del centro storico di Montopoli.

“Abbiamo – è il commento di Marianelli – profonda fiducia nella collaborazione con Confcommercio e con il Comune per avviare un concreto progetto di rilancio. Siamo convinti che Montopoli abbia grandi potenzialità di sviluppo a partire dal turismo, che deve essere incentivato proprio grazie all’impegno delle sue attività e promosso dalle eccellenze del territorio, come la lavorazione della terracotta o le strade del borgo dove sorgeva la storica Rocca”.

“Una nuova squadra – per la responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Valentina Savi – che nasce proprio grazie all’impulso dei commercianti e dalla volontà di diventare protagonisti di un commercio di qualità. Questi due elementi sono fondamentali per un percorso di rilancio che partirà con una nuova iniziativa in programma per la fine di luglio, dove saranno protagoniste proprio le attività commerciali del borgo. Il Ccn avrà un ruolo chiave per la promozione del territorio e per questo è importante la sinergia con il Comune, in particolare con l’assessore alle attività produttive Valerio Martinelli, che ringraziamo per la sua attenzione e l’impegno nei confronti degli imprenditori montopolesi”.

“La forza e il coraggio dei commercianti del centro storico di Montopoli – per l’assessore Martinelli – sono valori che, nonostante il periodo difficile e complicato, aiutano il nostro tessuto economico a ripartire. Insieme a loro, così com’è successo anche in altre frazioni, l’amministrazione ha voluto creare sinergie utili a tracciare un percorso condiviso, improntato sul senso di comunità e di appartenenza a questi luoghi. Il mio impegno e il mio dovere è quello di farmi portavoce delle esigenze e delle speranze delle attività commerciali e produttive all’interno della giunta comunale e dell’amministrazione. Sono sicuro che, con l’entusiasmo che tanti negozianti hanno già dimostrato e con le risorse messe in campo dal Comune, riusciremo a costruire un progetto importante per il rilancio e lo sviluppo del nostro territorio”.

Nel Centro commerciale naturale di Montopoli ci sono anche Mirko Marianelli, Roberto Colangelo, Lorenzo Bianchi , Giovanni Lucchesi, Maria Grazia Batisti, Maria Pia Onorati, Eleonora Costagli, Laura Macchi, Giulia Veracini, Leanda Macchi.