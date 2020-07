Fucecchio, via Pacchi a doppio senso da mercoledì

Si sono conclusi i lavori per il rifacimento dei marciapiedi e per l’asfaltatura di via Pacchi, nel centro di Fucecchio. La strada che congiunge piazza La Vergine a via Trento da mercoledì 15 luglio tornerà percorribile in entrambi i sensi di marcia.

I lavori, che si sono protratti a lungo a causa di un intervento ai servizi posizionati nel sottosuolo, in particolare dell’acquedotto, hanno dato un volto nuovo a questa strada che fino a pochi mesi fa mostrava marciapiedi e carreggiate danneggiati dalle radici degli alberi.

Oggi via Pacchi, come la vicina via Tea, presenta una fascia di verde lungo uno dei due marciapiedi con essenze arboree di piccole dimensioni più adatte ad un contesto prettamente urbano. Sul lato destro, direzione piazza La Vergine, sono stati mantenuti anche alcuni stalli di sosta per le auto.

Da mercoledì la strada tornerà a doppio senso e per garantire una riapertura in sicurezza sul luogo sarà presente anche la polizia municipale. Visto che per molti mesi la strada è rimasta chiusa in direzione di via Trento, si invitano i cittadini alla massima prudenza, soprattutto quelli che, provenendo dal centro e percorrendo via Trento, si immetteranno su Via Pacchi.