San Miniato, Casa Verde pronta a riaprire “grazie all’interessamento del Sindaco”

Il centro riabilitativo a ciclo diurno di Casa Verde di San Miniato è pronto a riaprire. E’ arrivato infatti ieri 10 luglio l’ok dell’Asl Toscana Centro per la riapertura del centro che si occupa di giovani e adulti con gravissimi problemi neuropsichiatrici. La struttura della Fondazione Stella Maris era stata chiusa per il lockdown, ma riaprirà ai pazienti e alle famiglie già la prossima settimana (qui).

L’ok arriva dopo un recente incontro promosso e organizzato dal sindaco di San Miniato Simone Giglioli tra i tecnici e i dirigenti dell’Asl e quelli della Fondazione Stella Maris. L’incontro ha consentito di risolvere la situazione, venendo incontro a tanti genitori ormai sfiniti dall’isolamento a casa con i loro figli.

La struttura si occupa di giovani dai 12 anni in poi e adulti, con importanti quadri clinici: ritardo mentale, autismo, disturbi del comportamento, della relazione e socializzazione e quadri misti. “Siamo felicissimi – dice la direttrice di Casa Verde Michela Franceschini – di poter aprire subito il centro diurno per accoglierli, dopo l’emergenza si sentivano soli e abbandonati. L’obbligo di restare a casa per molti di loro aveva causato un aggravamento delle loro condizioni. Senza il sostegno del centro, le famiglie erano allo stremo. Ci stiamo già organizzando per poterli accogliere, lunedì concorderemo tempi e modalità con i servizi territoriali. Metteremo a disposizione non solo spazi fisici dedicati al Centro semiresidenziale, ma anche uno specifico contingente di personale”.

La Fondazione Stella Maris “ringrazia in primis il sindaco Simone Giglioli, ricordando la sua vicinanza fattiva durante il periodo d’infezione da covid 19, ringrazia inoltre per l’importante obiettivo raggiunto l’Asl Toscana Centro, Regione Toscana, oltre alla direttrice di Casa Verde Michela Franceschini e tutti gli operatori di Casa Verde”.