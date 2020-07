Leggere per diventare cittadini consapevoli, i progetti dell’istituto Montanelli-Petrarca

Arricchire il bagaglio culturale e lessicale, ma anche incontrare e dialogare direttamente con gli autori. Questi sono alcuni dei punti di forza del Progetto lettura dell’istituto comprensivo Montanelli Petrarca di Fucecchio, fulcro della continuità fra i tre ordini di scuole (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) in quanto educare al piacere della lettura consente di perseguire obiettivi comuni, adeguati alle varie fasce d’età, finalizzati all’acquisizione di competenze trasversali. Ma questo è soltanto uno dei progetti dedicati alla cultura e alla lettura: l’istituto comprensivo è impegnato a vari livelli in progetti per far diventare i bambini di oggi lettori e cittadini consapevoli.

Uno degli obiettivi è l’arricchimento del bagaglio lessicale degli alunni, che appare sempre più limitato: tale obiettivo è condizione indispensabile affinché i bambini e le bambine diventino cittadini e cittadine consapevoli, in una società che sia realmente democratica. Infatti, come afferma Gustavo Zagrebelsky, “Il numero di parole conosciute e usate è direttamente proporzionale al grado di sviluppo della democrazia e dell’uguaglianza delle possibilità. Poche parole e poche idee, poche possibilità e poca democrazia…”

Il Progetto Continuità, in rete con il comune di Fucecchio, i nidi d’infanzia e gli altri istituti scolastici della città, si articola in attività di vario tipo: gli alunni degli anni-ponte ogni anno sono impegnati nella lettura di libri del medesimo autore, che avranno il piacere di incontrare e intervistare. Tali letture permettono di affrontare, nell’ottica della continuità con gli altri ordini scolastici, tematiche comuni quali l’amicizia, la cooperazione, la solidarietà, la diversità, i diritti dei bambini. Gli alunni di tutte le sezioni e classi, inoltre, partecipano a laboratori sulla lettura, proposti e organizzati dalla biblioteca comunale.

Da qualche anno gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado partecipano al progetto Leggere per Leggere, La lettura oltre la scuola, promosso dalla rete delle Biblioteche dell’Empolese- Valdelsa (REANET), che prevede la lettura di libri di un autore, ogni anno diverso, con il quale i ragazzi, terminata la lettura in classe del libro prescelto, potranno dialogare. Le classi coinvolte in questa attività partecipano anche a una gara, organizzata dalla biblioteca comunale, che consiste nel rispondere a domande sul libro letto. Alle classi vincitrici spetta un premio in libri, offerto dalla biblioteca. Un punto importante del progetto è che gli scrittori incontrano anche i docenti e i genitori degli alunni per parlare dell’importanza del leggere e di come aiutare i bambini ad appassionarsi al mondo dei libri e i ragazzi a non abbandonarlo.

L’istituto comprensivo da tre anni partecipa alla manifestazione nazionale Io leggo perché, finalizzata alla donazione di libri alle scuole da parte dei genitori per arricchire le biblioteche scolastiche. In tre anni sono stati donati alle scuole da parte dei genitori e degli Editori in totale 751 libri.

Quest’anno le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado hanno aderito al progetto Leggere: forte! Ad alta voce fa crescere l’intelligenza realizzato dalla regione Toscana con il coordinamento scientifico dell’Università degli Studi di Perugia, che ha lo scopo di favorire il successo dei percorsi scolastici e di vita dei bambini e dei ragazzi tramite gli effetti che la pratica della lettura ad alta voce produce. Il corso di formazione a cui hanno partecipato le insegnanti era infatti incentrato sulla didattica della lettura ad alta voce nelle scuole di ogni ordine e grado. La Regione ha donato alle scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado 197 libri, che andranno ad arricchire ulteriormente le biblioteche scolastiche dei plessi.