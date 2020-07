Bonus facciate e arredo urbano, cosa cambia nel centro di Castelfranco di Sotto

Il consiglio comunale di Castelfranco di Sotto ha approvato il nuovo regolamento dell’arredo urbano e del colore del centro storico nella seduta consiliare del 15 luglio. Il regolamento è già esecutivo. “Un aggiornamento – annuncia il sindaco Gabriele Toti – che arriva dopo circa 20 anni. Una serie di modifiche apportate per agevolare gli interventi sul patrimonio edilizio del centro di Castelfranco”.

Tra i cambiamenti apportati, per esempio, decade l’obbligo di intonacare le facciate degli edifici nel recupero delle facciate se immobili storici di pregio e durante la manutenzione straordinaria sarà obbligatorio il recupero architettonico delle parte decorative e storiche di pregio.

E’ introdotta, poi, la possibilità di recuperare la facciata in mattoni faccia vista in maniera completa se edificio è di carattere storico e di pregio, vengono introdotte e aggiornate le norme che disciplinano tutti gli interventi di installazione di impianti per energia rinnovabile (solare o fotovoltaico), c’è la possibilità di lasciare fascia a piede della facciata a faccia vista per problemi di umidità di risalita e decade l’obbligo di utilizzo di infissi in legno in centro storico per finestre e persiane.

E’ introdotta la possibilità di installare infissi esterni ed interni in alluminio o altro materiale purché di colore verde, marrone e sfumature indicate nell’aggiornamento del Regolamento.

Il piano del colore ha come scopo la salvaguardia dei piani verticali del centro di Castelfranco di Sotto, pertanto, oltre a normare gli interventi di restauro di facciata, sia globale sia per parti omogenee, si propone di eliminare le cause del degrado attualmente esistente attraverso un contributo già istituito per il rifacimento della facciata, sia globale, sia per parti omogenee delle facciate, il rifacimento delle pavimentazioni pubbliche in parte già effettuato, il rifacimento dell’illuminazione pubblica del centro, l’istituzione di un contributo per attività commerciali, artigianali e terziario compatibili e un progetto organico per il riordino della segnaletica stradale e per l’affissione.

Il comune di Castelfranco di Sotto, nonostante la crisi economica derivante dall’emergenza sanitaria, ha intenzione inoltre di offrire il suo sostegno per la realizzazione di tutti gli interventi di recupero del centro storico coprendo il 10% (fino ad un massimo di 2500 euro da suddividere in due rate annuali) del Bonus Facciate 2020: la detrazione fiscale del 90% in 10 anni delle spese sostenute per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici situati in zone A ovvero i centri storici.

In pratica qualsiasi recupero in centro sarà a costo zero: l’amministrazione comunale ha anche previsto un esonero totale dal pagamento della Cosap (suolo pubblico) per i ponteggi necessari agli interventi di recupero.

“L’emergenza covid 19 – spiega l’assessore al centro storico Federico Grossi – ha posticipato l’approvazione del nuovo Regolamento che volevamo approvare ad inizio anno. Un altro obiettivo raggiunto dopo aver terminato i lavori della nuova illuminazione a led del centro. Rivolgiamo un appello a tutti i proprietari degli immobili del centro storico a sfruttare questa importante occasione. Poter intervenire sul recupero delle facciate recuperando il 100% dell’intervento, dalle spese di progettazione a quelle tecniche ed edili. Nonostante il difficile momento economico, abbiamo cercato di fare la nostra parte coprendo il 10% del Bonus statale dando un messaggio importante di ripartenza per un centro storico più bello e decoroso”.

La misura di sostegno durerà fino al 31 dicembre.