Misure economiche per il covid, Forza Italia alza la voce

Una richiesta di convocazione della commissione per la sicurezza urbana per poi procedere ad una discussione sulle misure per il coronavirus quanto a politiche sociali, tributi e bilancio. A chiederla è il gruppo consiliare di Forza Italia centrodestra di Fucecchio.

“Ho chiesto – spiega il capogruppo Simone Testai – la convocazione della commissione comunale per la sicurezza urbana in attuazione della delibera del consiglio comunale 23 del 30 aprile 2020; in quanto dalla data di approvazione, 30 aprile, il sindaco, presidente della commissione, non ha dato corso alla richiesta del Consiglio comunale che con la delibera citata prevedeva tra gli impegni al sindaco ‘a convocare urgentemente la Commissione comunale per la sicurezza urbana estesa ai capigruppo dei gruppi consiliari attualmente privi di rappresentanza in suddetta commissione, allo scopo di avviare un confronto fra l’amministrazione comunale e i rappresentanti di tutte le forze politiche per analizzare gli effetti del covid 19 sul nostro contesto comunale e valutare le iniziative a sostegno di famiglie e tessuto produttivo . I lavori della Commissione saranno funzionali ad una più dettagliata discussione nelle commissioni permanenti – in special modo la programmazione e controllo, innovazione, affari generali, bilancio e tributi” e la seconda politiche sociali, lavoro, scuola, cultura e sport. Tale delibera impegnava inoltre sindaco e giunta ‘ad individuare all’interno dei capitoli del bilancio risorse che – causa covid 19 – non saranno spese e – compatibilmente con gli equilibri del bilancio – destinarne quante possibili al rilancio del tessuto economico e a sostegno delle famiglie'”.

“Questa convocazione che se pur formalmente mi potrà essere contestata – sostiene Testai -, è di fatto un atto forte nei confronti del sindaco che è colpevole di non aver dato seguito ai voleri del consiglio comunale (convocare urgentemente la commissione). Ritengo che ormai trascorsi circa tre mesi dall’approvazione, debba essere intrapreso immediatamente un confronto non solo politico e per questo ho chiesto di convocare le varie rappresentanze delle attività economiche fucecchiesi, al fine di capire con loro quali possono essere le azioni che l’amministrazione possa intraprendere in loro favore. A tal fine nella richiesta di convocazione, le stesse sono invitate a far pervenire ai commissari le loro istanze anticipatamente alla commissione al fine di avere un confronto più proficuo. Visto inoltre il tempo trascorso ho chiesto la convocazione in commissione, della giunta e del dirigente della gestione finanziaria del comune di Fucecchio, al fine di capire il lavoro svolto dalla giunta per il reperimento all’interno dei capitoli del bilancio delle risorse da destinare a sostegno delle famiglie e del tessuto produttivo. A settembre rischiamo un’aggravarsi della crisi economica, l’immobilismo dell’amministrazione non è proficua per nessuno se non per chi amministra per mantenere rapporti esclusivi con le rappresentanze delle realtà economiche in vista delle elezioni regionali”.