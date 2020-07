Si erano già uniti in matrimonio lo scorso 27 aprile con rito civile, oggi (19 luglio) hanno detto nuovamente sì nella chiesa di Orentano.

È un bis di fiori d’arancio quello di oggi per il sindaco di Castelfranco di Sotto, Gabriele Toti e Valentina Pinori.

In una chiesa in cui sono state rispettate tutte le norme in vigore per l’emergenza Covid Gabriele e Valentina sono stati uniti in matrimonio con rito cattolico dal vescovo di San Miniato, monsignor Andrea Migliavacca e dal parroco della chiesa della frazione castelfranchese, don Sergio Occhipinti.

Prima della festa con gli amici i coniugi, nel sagrato della chiesa hanno liberato due colombe fra gli applausi dei presenti.

