“Avete mostrato la vostra passione nel lavoro di insegnante”, il grande grazie dei bambini della Pascoli

“Si sono reinventati. Si sono aggiornati. Hanno imparato a usare strumenti per loro nuovi. Hanno lottato con la tecnologia. Hanno sbagliato, ma ci hanno provato e ci hanno riprovato. Sono stati presenti per i bambini. Hanno fatto del loro meglio e ci sono riusciti. A tutti voi va il nostro più sincero grazie”.

Alle maestre delle classi I A e B, lo hanno scritto i bambini e i genitori, insieme alle rappresentanti della scuola Pascoli di Fucecchio. Un grazie che si estende alla dirigente scolastica e a tutto il personale per aver cercato “instancabilmente di essere sempre presenti in questi mesi che mai avremmo immaginato di trascorrere così.

Grazie per la pazienza dimostrata, per l’instancabile impegno a cercare di organizzare le attività in didattica a distanza e andare avanti con il programma scolastico, dando cosi supporto a noi genitori in qualsiasi momento della giornata.

Vi ringraziamo per aver avuto sempre il sorriso sulle labbra, per aver incoraggiato e spronato i bambini a fare sempre di più e senza mai mostrare paura o incertezze. Siete state impeccabili in tutto, avete mostrato la vostra passione nel lavoro di insegnante e soprattutto l’affetto nei confronti dei bambini.

Ringraziamo anche il nostro sindaco Alessio Spinelli e l’intera amministrazione comunale per l’appoggio offerto alle famiglie, per averle aiutate con la distribuzione dei dispositivi e la linea internet in modo da far partecipare tutti i bambini alla Dad.

Vi auguriamo una buona estate con l’auspicio che i nostri figli possano tornare presto sui banchi di scuola”.