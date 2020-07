Furto al Centro raccolta rifiuti, Deidda: “Grazie a forze dell’ordine e dipendenti”

“Appena ho ricevuto la telefonata dei carabinieri, che mi chiedevano di intervenire, ho chiamato alcuni dipendenti la cui presenza sarebbe stata molto utile per gli adempimenti richiesti. Senza esitare, sono arrivati e hanno fornito tutta la documentazione necessaria a sporgere formale denuncia, contribuendo a tutelare un luogo di pubblica utilità, il Centro di Raccolta”.

Per questo, il sindaco di Santa Croce sull’Arno Giulia Deidda ci tiene a ringraziarli, anche pubblicamente. Stanotte infatti, dopo il fermo delle due persone che si erano introdotte per rubare nel centro di raccolta dei rifiuti (qui) il Comune si è dovuto presentare in caserma. Con il sindaco sono arrivati anche alcuni dipendenti comunali.

“Non era la prima volta – ha sottolineato il sindaco – che subivamo dei furti di rifiuti e stavolta, grazie anche alla disponibilità di questi dipendenti, siamo riusciti a stoppare i malintenzionati. Grazie, dunque, oltre che alle forze dell’ordine per il loro lavoro preciso e costante sul territorio, a questi dipendenti pubblici, per la prontezza con cui hanno risposto, per aver fatto le ore piccole con me, per aver dimostrato ancora una volta che i funzionari pubblici non mettono soltanto testa nel loro lavoro, ma anche un po’ di cuore. Mi sento fortunata ad essere sindaco di Santa Croce sull’Arno con una squadra così al mio fianco”.